Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Schiffsunfall - Schleusenvorhafen Iffezheim

76473 Iffezheim (ots)

Schleuse - Rheinkilometer 334,0:

Am Donnerstag, den 24.03.2022 um 06:20 Uhr bemerkte die Bootsbesatzung eines Schubbootes, dass ein daran längsseits gekuppeltes Arbeitsboot Wasser machte und nur noch durch Drahtseile gehalten wurde. Es drohte ein Sinken des Arbeitsbootes. Das ca. 10 x 3 Meter messende Wasserfahrzeug eines ortsansässigen Schifffahrtunternehmens konnte von 20 Einsatzkräften der Feuerwehr Iffezheim mittels Pumpen stabilisiert und ein weiteres Sinken verhindert werden. Überdies wurde bereits ausgetretener Diesel gesichert. Das Arbeitsboot konnte zwischenzeitlich mittels Schiffskran geborgen werden und soll im Laufe des Tages in eine nahe gelegene Schiffswerft verbracht werden. Der Sachschaden wird auf ca. 20000 Euro geschätzt, hinzu kommen noch Bergungskosten. Personenschaden trat nicht ein. Der Schleusen- und Schifffahrtsbetrieb war zu keinem Zeitpunkt beeinträchtigt. Eine Umweltgefahr besteht nicht mehr. Möglicherweise war Materialermüdung an Rumpf des Bootes (Sturmbootes) ursächlich für den Wassereintritt. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizeistation Gambsheim zur Unfallursache dauern an.

