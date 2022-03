Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Private Spendenaktion - Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz leisten besonderes Engagement

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Göppingen (ots)

Auf Initiative aus der Belegschaft sammelten Kolleginnen und Kollegen des Polizeipräsidiums Einsatz über drei Tage hinweg Spenden für die Leidtragenden des Ukraine Krieges. Auch Verwandte und Bekannte nutzten die Gelegenheit und gaben den Beschäftigten des Präsidiums ihre Zuwendungen zum Dienstort Göppingen mit. Polizeivizepräsident Thomas Wild zeigte sich sichtlich stolz über die Aktion: "Das Engagement und die Bereitschaft ist erstaunlich. Wir sind immer dann zur Stelle, wenn wir gebraucht werden. Ich bin begeistert über das, was die Kollegen hier auf die Beine gestellt haben." Ein Beamter eines Einsatzzuges sammelte beispielsweise Geldspenden und übergab die am Ende zusammengekommenen 700 EUR an den Aktionsverantwortlichen. Insgesamt sortierten die Helferinnen und Helfer 14 Tonnen Kleidung, Hygieneartikel, haltbare Lebensmitteln, Spielsachen und Vieles mehr in über 460 Kartons ein. Mit vier LKWs und zwei Transportern kamen die Spenden am Freitag, den 18.03.2022, nach 20 Stunden Fahrt direkt an der Grenze zur Ukraine an. Gefahren wurden die Transporter durch die Initiatoren - in der Freizeit. Vor Ort wurden sowohl Sachspenden als auch 15.000 EUR an die Organisation "arthelps e.V." zur Verteilung übergeben. "Ich bin froh, dass meine Kollegen wieder wohlbehalten zurückgekehrt sind. Dass in jeder Uniform ein Mensch steckt, ist nicht nur eine Floskel, sondern zeigt sich an dieser Aktion deutlicher denn je," so Anton Saile, Präsident des Polizeipräsidiums Einsatz am Sonntagabend nach der Rückkehr der Beamten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell