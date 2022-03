POL-Einsatz: Schilfbrand Insel Reichenau, Wollmatinger Ried

Göppingen (ots) - Die für Donnerstag, 17. März 2022, geplante Pressekonferenz des Polizeipräsidiums Einsatz muss aus organisatorischen Gründen kurzfristig abgesagt werden. An dem Termin sollte der am 24. April 2022 in der Stadthalle Göppingen stattfindende "Abend der Zauberkunst" näher vorgestellt werden. Den Medienvertretern werden stattdessen zeitnah umfangreiche Informationsmaterialien zur von der ...

mehr