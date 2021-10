Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 211021.3 Kiel: 23-Jähriger nach schwerem Raub in Untersuchungshaft

Kiel (ots)

Ein 23 Jahre alter Tatverdächtiger kam Mittwoch auf Antrag der Kieler Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft. Der Mann ist dringend verdächtig, in der Nacht zuvor in eine Wohnung eingedrungen zu sein und einen schweren Raub begangen zu haben.

Der Mann soll zunächst in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 01 Uhr in eine Erdgeschosswohnung in der Iltisstraße eingedrungen sein. Durch das Bellen ihres Hundes seien die 24 Jahre alte Mieterin und der 30-jährige Bewohner auf den Eindringling aufmerksam geworden.

Dieser habe sie dann mit einer Axt bedroht und die Herausgabe von Wertgegenständen gefordert. Nachdem er eine geringe Menge Bargeld, zwei Smartphones sowie mehrere Jacken erhalten beziehungsweise an sich genommen habe, sei er aus der Wohnung geflüchtet. Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb zunächst erfolglos.

Im Rahmen eines Folgeeinsatzes in der Elisabethstraße fiel Beamtinnen und Beamten des 4. Reviers gegen 04:50 Uhr eine Person auf, auf die die Beschreibung zutraf. Bei dem polizeibekannten Tatverdächtigen konnten sie Teile des Raubguts sicherstellen.

Nach der Festnahme kam er ins Polizeigewahrsam. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel folgte Mittwoch die Vorführung beim Kieler Amtsgericht. Die Haftrichterin folgte dem Antrag und erließ einen Untersuchungshaftbefehl, der sofort vollstreckt wurde. Der 23-Jährige kam in eine Justizvollzugsanstalt. Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 13 der Kieler Kriminalpolizei.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell