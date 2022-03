Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: "Abend der Zauberkunst" am 24. April 2022 in der Stadthalle Göppingen zugunsten des Kinder- und Jugendhospizes

Göppingen (ots)

Die Bereitschaftspolizeidirektion Göppingen und der Förderverein Polizeipräsidium Einsatz e.V. laden am Sonntag, 24. April 2022, um 17.00 Uhr zu einem "Abend der Zauberkunst" in die Stadthalle Göppingen ein.

Der Erlös der Veranstaltung geht an den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst der Malteser im Landkreis Göppingen, für den Leitender Kriminaldirektor Volker Mössinger als Leiter der Bereitschaftspolizeidirektion Göppingen im letzten Jahr die Schirmherrschaft übernommen hat.

Gegenstände, die in der Luft schweben, virtuelle Welten, Spuk im Museum und magisches Seemannsgarn - Auf die Besucherinnen und Besucher der Zaubershow wartet ein abwechslungsreiches Programm. Acht Künstlerinnen und Künstler, die dem Magischen Zirkel Stuttgart angehören, stehen an diesem Abend auf der Bühne. Mit dabei sind Stefan Siebert, Finn, Jaana Felicitas, Maurice Grange, Nikolai Striebel, Käpt´n Schalk, Collin und Clemens Valentino. Als Conférencier führt der Zauberer, Entertainer und zweimalige Weltmeister der Illusionen, Topas, durch die Show. Alle Bühnenstars verzichten für den guten Zweck auf eine Gage.

Die vom Kinder- und Jugendhospizdienst der Malteser betreuten Familien sowie die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten Freikarten für die Show. "Neben der finanziellen Unterstützung möchten wir auch für ein wenig Abwechslung bei den betroffenen Familien sorgen und natürlich für diese wichtige soziale Arbeit werben", so Leitender Kriminaldirektor und Schirmherr Volker Mössinger.

Karten für den "Abend der Zauberkunst" gibt es ab Montag, 21. März 2022, im Vorverkauf beim ipunkt im Rathaus Göppingen. In Sitzplatzkategorie 1 kosten die Tickets für Erwachsene 35 Euro, in Kategorie 2 wiederum 27,50 Euro. Kinder bis einschließlich 14 Jahren zahlen 17,50 Euro (Kategorie 2) bis 25 Euro (Kategorie 1). Am Veranstaltungstag gelten die dann gültigen Regelungen der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg.

Nach dem großen Erfolg der ersten Zauber- und Varieté-Show im Jahre 2019 und zwei Jahren pandemiebedingter Pause ist der "Abend der Zauberkunst" am 24. April 2022 die zweite große Benefizveranstaltung, die durch die Bereitschaftspolizeidirektion Göppingen, unterstützt durch die Kreissparkasse Göppingen, präsentiert wird. Neu als Mitveranstalter dabei ist der Förderverein Polizeipräsidium Einsatz e.V., der im Sommer letzten Jahres gegründet wurde. Schnelle Hilfe leisten, wo sie benötigt wird - dieses Motto ist in der Vereinssatzung festgeschrieben. Neben der Hilfeleistung für im Dienst verletzte Kolleginnen und Kollegen und der Intensivierung der Zusammenarbeit mit anderen Institutionen mit Sicherheitsaufgaben, zählen hierzu auch die Beteiligung an kulturellen Veranstaltungen sowie die Unterstützung von Vereinen, die sich dem Wohlfahrtswesen und der Jugendhilfe verschrieben haben.

Die Schirmherrschaft:

Im Juni 2018 hat der damalige Leiter der Bereitschaftspolizeidirektion Göppingen stellvertretend für die Direktion die Schirmherrschaft für den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst der Malteser Göppingen übernommen. Doch nicht erst seit diesem Zeitpunkt engagieren sich viele Beamtinnen und Beamten des Polizeipräsidiums Einsatz, zu dem die Bereitschaftspolizei organisatorisch gehört, für die schwer kranken Kinder und Jugendlichen sowie deren Familien - durch verschiedene Aktionen, durch Geldspenden und durch Zeit, die sie den Kindern schenken. Dank des Eifers der Einheiten des Präsidiums am Dienstort Göppingen ist bisher insgesamt eine Spendensumme von mehr als 20.000 EUR zusammengekommen, die dem Hospizdienst zufloss.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell