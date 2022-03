POL-Einsatz: "Abend der Zauberkunst": Die Bereitschaftspolizeidirektion Göppingen und der Förderverein Polizeipräsidium Einsatz e.V. laden ein

Göppingen (ots) - 69151 Neckargemünd, Eisenbahnbrücke, Hauptstrecke Neckar Am Sonntag, dem 06.03.2022, um 08:45 Uhr, kam es in Neckargemünd an der Eisenbahnbrücke zu einem gefährlichen Eingriff in den Schiffsverkehr. Hierbei hatte eine bislang unbekannte männliche Person mehrere große Gegenstände von der ...

mehr