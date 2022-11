Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht flüchtigen Fahrer und gestürzten Jungen

Viersen (ots)

Bereits am Freitag, den 04.11.2022 hat sich auf dem Konrad-Adenauer-Ring in Viersen gegen 14.10 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem unbekannten Pkw-Fahrer und einem Rad fahrenden Jungen ereignet. Laut einer Zeugin fuhr ein unbekannter Pkw-Fahrer auf dem Konrad-Adenauer-Ring in Fahrtrichtung Willy-Brandt-Ring. Der Pkw-Fahrer wollte zügig nach rechts auf den Willy-Brandt-Ring abbiegen, und übersah hierbei einen Rad fahrenden Jungen, welcher in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war. Der Junge konnte durch eine Vollbremsung eine Kollision vermeiden, stürzte aber über das Lenkrad auf den Boden. Der männliche Pkw-Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubterweise vom Unfallort. Die Zeugin kümmerte sich anschließend um den leicht verletzten Jungen. Dieser war mit mehreren Kindern unterwegs, war circa zwölf Jahre alt und circa 1.65 Meter groß. Ein Begleiter kümmerte sich zusammen mit den anderen Kindern um den gestürzten Jungen. Das Kennzeichen des beteiligten Pkw ist der Polizei bekannt, die Personalien der unfallbeteiligten Personen hingegen nicht. Die Polizei bittet daher um Hinweise auf diese Personen. Falls Sie den Unfall selbst beobachtet haben oder weitere Informationen zu dem Unfall, oder zu den beteiligten Personen geben können, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. /AM (1094)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell