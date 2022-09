Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Exhibitionist auf Alter Bahntrasse

Iserlohn (ots)

An Montagnachmittag, gegen 12:25 Uhr, war eine 33-Jährige im Bereich der Alten Bahntrasse zwischen Hardtstraße und der Eisenbahnbrücke unterwegs. Plötzlich trat ein ca. 40 Jahre alter, schlanker und ca. 1.80m großer Mann vor sie. Er hatte die Hose geöffnet und manipulierte an seinem Glied. Als ihn die Frau ansprach lief er über einen Schotterweg in Richtung Schödderweg davon. Der Mann trug zur Tatzeit eine dunkle Basecap, eine camouflage-farbene Sweatshirt-Jacke, eine beige Shorts und schwarz/weiße Turnschuhe. Die alarmierten Polizisten konnten den Mann im Rahmen der eingeleiteten Fahndung nicht mehr antreffen. Zeugen werden gebeten sich unter 02371/9199-0 mit der Polizeiwache in Iserlohn in Verbindung zu setzen. (schl)

