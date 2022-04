BPOLI-WEIL: Zu 6000 Euro verurteilter Schleuser durch Bundespolizei festgenommen

Neuenburg am Rhein (ots) - Gleich mit sechs Haftbefehlen wurde ein 26-Jähriger in Deutschland gesucht. Die Bundespolizei nahm den Mann kurz nach der Einreise aus Frankreich auf der Autobahn bei Neuenburg am Rhein fest. Er sitzt jetzt in Haft. Kurz nach der Einreise am Autobahnübergang Neuenburg am Rhein, kam der 26-jährige algerische Staatsangehörige am Sonntagnachmittag (10.04.2022) in eine Kontrollstelle der ...

