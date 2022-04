Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mit sechs Haftbefehlen gesucht

Neuenburg am Rhein (ots)

Gleich mit sechs Haftbefehlen wurde ein 26-Jähriger in Deutschland gesucht. Die Bundespolizei nahm den Mann kurz nach der Einreise aus Frankreich auf der Autobahn bei Neuenburg am Rhein fest. Er sitzt jetzt in Haft.

Kurz nach der Einreise am Autobahnübergang Neuenburg am Rhein, kam der 26-jährige algerische Staatsangehörige am Sonntagnachmittag (10.04.2022) in eine Kontrollstelle der Bundespolizei. Im Rahmen der intensivierten Schleierfahndung wurde der Mann angehalten und die Personalien überprüft. Beim Abgleich der Daten fiel den Beamten auf, dass gleich sechs Einträge im polizeilichen Fahndungssystem gegen den Mann vorlagen. Darunter waren vier Haftbefehle die noch zu vollstrecken waren. Wegen zwei Eigentumsdelikten sowie zwei Straftaten gegen das Betäubungsmittelgesetz, wurde er von deutschen Gerichten zu Geldstrafen von zusammen 1200 Euro verurteilt. Ersatzweise drohte ihm eine insgesamt 120-tägige Ersatzfreiheitsstrafe. Zum Verhängnis wurde dem 26-Jährigen der Umstand, dass er die Geldstrafen nie an die Gerichtskassen bezahlte. Aufgrund dessen wurde er mit Haftbefehl in Deutschland gesucht. Weiterhin soll der Gesuchte mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge gehandelt haben, weswegen ein Untersuchungshaftbefehl gegen ihn erlassen wurde. Da der Mann im Jahr 2019, nach der Ablehnung seines Asylantrags, in Deutschland untertauchte, wurde er von der zuständigen Ausländerbehörde mit Haftbefehl zum Zwecke der Abschiebung aus Deutschland gesucht. Die Reise endete auf dem Freiburger Bundespolizeirevier wo der Mann zwar die Geldstrafen bezahlen konnte, jedoch aufgrund des U-Haftbefehls einem Haftrichter vorgeführt wurde. Dieser ordnete an, dass der Gesuchte in eine Justizvollzugsanstalt einzuliefern ist. Bis zur Verhandlung bleibt der Mann in Haft. Ob er danach abgeschoben wird, entscheidet die Ausländerbehörde.

