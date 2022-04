Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bist du stark genug für das härteste Schülerpraktikum Deutschlands?

Bad Bergzabern (ots)

Es ist wieder soweit... die Panther Challenge findet in diesem Jahr statt.

99 Schülerinnen und Schüler werden von unseren Einstellungsberatern ausgesucht und in Bundespolizeiuniform eingekleidet. Um unser Berufsbild den jungen Leuten so realitätsnah wie möglich näher zu bringen, werden sie - wie die Einsatzkräfte auch - in Gruppen und Züge aufgeteilt.

Die Teilnehmer/innen werden durch ein Team erfahrener Beamter der Abteilung betreut und begleitet: An drei anspruchsvollen Tagen sollen sie Teamgeist, Intelligenz und Fitness bei inszenierten Demonstrationslagen, beim Einsatztraining und beim Bewältigen verschiedener Challenges im Team unter Beweis stellen. Die Übernachtung ist in Zelten auf dem Abteilungsgelände vorgesehen. Daneben gibt es natürlich auch Informationen rund um die Bundespolizei, die Ausbildung, Karrierechancen und Verwendungsmöglichkeiten.

Für die Panther Challenge vom 15. - 17. Juli 2022 in der Bundespolizeiabteilung Bad Bergzabern können sich ab sofort interessierte Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen 14 und 21 Jahren bewerben, die sportlich aktiv und charakterstark sind und keine gesundheitlichen Einschränkungen haben. Voraussetzung ist ein anvisierter mindestens mittlerer Bildungsabschluss sowie gute Noten in Sport, Deutsch und Englisch.

Weitere Informationen über Bewerbungsmodalitäten gibt es von der Einstellungsberatung unter

Tel: 06432/8007 1920 oder -1922

oder per Email: bpolak.sb41.pantherchallenge.bbz@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell