BPOLI-WEIL: Hauptbahnhof Freiburg - Jugendliche beschädigt Überwachungskamera

Um unerkannt in einem Aufzug am Freiburger Hauptbahnhof rauchen zu können, beschädigte eine 17-Jährige mit dem Feuerzeug die dort angebrachte Überwachungskamera. Der Sachschaden beträgt nach einer ersten Einschätzung 1000 Euro. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Am gestrigen Mittwoch (06.04.2022), gegen 22:00 Uhr, wurde das Bundespolizeirevier Freiburg im Breisgau darüber informiert, dass sich im Aufzug zur Stadtbahnbrücke auf Bahnsteig 7, mehrere Jugendliche befinden, die an der dortigen Überwachungskamera manipulieren würden. Eine Streife der Bundespolizei konnte beim Eintreffen fünf Jugendliche feststellen, die im Aufzug rauchten. Um unerkannt rauchen zu können, soll eine 17-jährige deutsche Staatsangehörige ein Feuerzeug an die Überwachungskamera gehalten haben. Durch den dadurch entstandenen Ruß schwärzte sich die Kamera ein, jedoch kam es durch die entstandene Hitzeeinwirkung zu einer Beschädigung der Kameraabdeckung. Durch die so entstandene Beschädigung war die Überwachungskamera nicht mehr betriebsfähig und der Aufzug musste durch einen Service-Mitarbeiter außer Betrieb genommen werden. Die Schadenshöhe wird nach einer ersten Einschätzung auf 1000 Euro beziffert. Die 17-Jährige wird sich wegen Sachbeschädigung verantworten müssen. Des Weiteren wird sie zivilrechtliche Forderungen zu erwarten haben.

