Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Unbekannte verkleben Schlüssellöcher am Bahngebäude in St. Georgen - Bundespolizei ermittelt

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

In der vergangenen Nacht verklebte unbekannte Täterschaft alle Türschlösser an den Gebäuden der DB AG im Bahnhof St. Georgen im Schwarzwald mit selbsthärtender Masse. Ein Bahnmitarbeiter musste eine Fensterscheibe einschlagen um in das Dienstgebäude zu gelangen. Die Bundespolizei sucht Zeugen und Zeuginnen.

Am Morgen des heutigen Mittwochs (06.04.2022) wurde die Bundespolizei darüber informiert, dass in der vergangenen Nacht, zwischen 00:45 Uhr und 04:45 Uhr, sämtliche Türschlösser des Bahnhofsgebäudes und des dortigen Stellwerks mit selbsthärtender Masse verklebt wurden. Ein Bahnmitarbeiter der seinen Dienst begann, wurde auf den Umstand aufmerksam. Um in das Gebäude zu kommen, musste er eine Scheibe des Gebäudes einschlagen.

Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls. Personen die den Vorfall beobachtet und über diesen berichten können oder das Geschehen ggf. fotografiert oder mittels Video aufgenommen haben werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter 07628 80590 in Verbindung zu setzen.

