Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mehrfach Gesuchter in Weil am Rhein festgenommen

Weil am Rhein (ots)

Mit gleich drei Haftbefehlen wurde ein 23-Jähriger in Deutschland gesucht. Als der Mann von Frankreich über die Dreiländebrücke nach Weil am Rhein kam, konnte er durch die Bundespolizei festgenommen werden. Er muss nun eine siebenmonatige Haftstrafe verbüßen.

Am Montagnachmittag (04.04.2022), wurde der in Frankreich wohnhafte 23-jährige kosovarische Staatsangehörige, durch eine Streife der Bundespolizei auf der Dreiländerbrücke in Weil am Rhein kontrolliert. Eigentlich plante der Mann nur einen kurzen Abstecher nach Deutschland, als er im Rahmen der intensivierten Schleierfahndung durch die Streife überprüft wurde. Beim Abgleich der Daten fiel den Beamten auf, dass gleich fünf Einträge im polizeilichen Fahndungssystem gegen den Mann vorlagen. Darunter waren drei Haftbefehle die noch zu vollstrecken waren. Wegen drei Eigentumsdelikten wie Unterschlagung und Diebstählen, darunter einmal mit einer Waffe, wurde er von deutschen Gerichten zu Geldstrafen von zusammen 1870 Euro verurteilt. Zum Verhängnis wurde dem 23-Jährigen der Umstand, dass er die Geldstrafen nicht bezahlte. Aufgrund dessen wurde er mit Haftbefehl in Deutschland gesucht. Ferner bestand noch eine Festnahmeauschreibung zur Abschiebung aus Deutschland sowie ein Suchvermerk zur Aufenthaltsermittlung, ebenfalls wegen eines Diebstahldelikts. Da der Gesuchte die geforderten Geldstrafen vor Ort nicht begleichen konnte, wurde er durch die Bundespolizisten festgenommen. Bevor er zur Verbüßung der 211-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde, leiteten die Beamten noch ein Strafverfahren wegen der unerlaubten Einreise nach Deutschland ein.

