Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei beendet fünfjährige Flucht

Rheinfelden (ots)

Fünf Jahre konnte sich ein 31-Jähriger der deutschen Justiz entziehen. Auch bei der Kontrolle durch die Bundespolizei versuchte er seine Identität zu verheimlichen - ohne Erfolg! Der Mann sitzt nun in Haft.

Kurz vor Mitternacht am gestrigen Donnerstag (31.03.2022), versuchte der 31-jährige türkische Staatsangehörige mit dem Auto über den Autobahnübergang Rheinfelden nach Deutschland einzureisen. Dabei kam er in eine Kontrollstelle der Bundespolizei, wo er im Rahmen der intensivierten Schleierfahndung kontrolliert wurde. Da der Mann wusste das er in Deutschland mit Haftbefehl gesucht wurde und sich nicht ausweisen konnte, gab er anderslautende Personalien gegenüber der Streife an. Die ließ sich jedoch nicht täuschen und verbrachte den 31-Jährigen zum Bundespolizeirevier nach Lörrach. Dort wurden seine Fingerabdrücke überprüft - mit Erfolg! Bereits im Jahr 2017 war der Mann wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchter Freiheitsberaubung zu einer achtmonatigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Anstatt die Strafe anzutreten, tauchte der Mann für mehrere Jahre erfolgreich unter und konnte sich so der Justiz entziehen. An der Grenze war nun Schluss mit der Flucht, der 31-Jährige wurde festgenommen und landete zwei Stunden später in einer Justizvollzugsanstalt.

