Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Europaweit gesuchter Dieb in der Schweiz festgenommen und nach Deutschland ausgeliefert

Weil am Rhein (ots)

Seit drei Jahren suchte die deutsche Justiz einen 34-Jährigen verurteilten Dieb mit Haftbefehl. Erst als der Mann in der Schweiz wegen eines Diebstahlsdelikts festgenommen wurde, konnte er aufgrund eines europäischen Haftbefehls an Deutschland ausgeliefert werden. Er sitzt jetzt in einer Justizvollzugsanstalt ein.

Wegen gemeinschaftlichem Diebstahl im besonders schweren Fall wurde ein 34-jähriger tunesischer Staatsagehöriger bereits 2018 von einem Gericht zu 14 Monaten Haft verurteilt. Weil der Mann zuvor in Untersuchungshaft saß, waren jedoch noch 226 Tage der Gesamtfreiheitsstrafe zu vollstrecken. Da er die Haftstrafe nicht antrat und untertauchte, wurde er erst mit einem nationalen und dann mit einem europäischen Haftbefehl gesucht. Anfang Februar dieses Jahres wurde der 34-Jährige wegen eines Diebstahlsdeliktes in der Schweiz auffällig und aufgrund des europaweiten Haftbefehls festgenommen. Am Donnerstagvormittag (31.03.2022) wurde der Gesuchte von den Schweizer Behörden am Autobahnübergang Weil am Rhein, nach Deutschland überstellt. Er wurde durch die Bundespolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell