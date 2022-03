BPOLI-WEIL: Zeugenaufruf: Geldautomatenaufbruch im Bahnhof Lörrach

Weil am Rhein (ots) - Ein 43-Jähriger konnte seine Verhaftung und Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt durch die Bundespolizei abwenden, indem er die offene Geldstrafe vor Ort bezahlte. Am frühen Samstagmorgen (26.03.2022) wurde der 43-jährige polnische Staatsangehörige am Autobahnübergang Weil am Rhein kontrolliert. Bei der Überprüfung des Mannes wurde festgestellt, dass ein Haftbefehl gegen ihn zu ...

