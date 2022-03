BPOLI-WEIL: Verurteilter Einbrecher durch die Bundespolizei verhaftet

Weil am Rhein (ots) - Ein europaweit gesuchter mutmaßlicher Wohnungseinbrecher wurde durch die Schweiz nach Deutschland ausgeliefert. Der Gesuchte soll bereits 2019 in mehreren Fällen in Deutschland in Wohnungen eingebrochen sein. In der Schweiz wurde er festgenommen und sitzt jetzt in deutscher Untersuchungshaft. Der 24-jährige albanische Staatsangehörige wurde bereits seit drei Jahren mit nationalem Haftbefehl in ...

