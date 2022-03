Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Europaweit Gesuchter durch die Schweiz ausgeliefert

Weil am Rhein (ots)

Ein europaweit gesuchter mutmaßlicher Wohnungseinbrecher wurde durch die Schweiz nach Deutschland ausgeliefert. Der Gesuchte soll bereits 2019 in mehreren Fällen in Deutschland in Wohnungen eingebrochen sein. In der Schweiz wurde er festgenommen und sitzt jetzt in deutscher Untersuchungshaft.

Der 24-jährige albanische Staatsangehörige wurde bereits seit drei Jahren mit nationalem Haftbefehl in Deutschland gesucht. In zwei Fällen soll der Mann bereits 2019 in Wohnungen eingebrochen sein. Seit einem Monat wurde er mit europäischem Haftbefehl gesucht und konnte in der Schweiz festgenommen werden. Weiterhin bestand ein zweiter Haftbefehl wegen einer rechtskräftigen Verurteilung durch ein Gericht. Weil er im Jahr 2017 unerlaubt nach Deutschland einreiste, wurde er zu einer Geldstrafe in Höhe von 900 Euro verurteilt. Da der 24-Jährige die Geldstrafe jedoch nie bezahlte, wurde die Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe von 90 Tagen durch das Gericht angeordnet. Außerdem wurde der Mann wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Wohnungseinbruchsdiebstahl zur Aufenthaltsermittlung gesucht. Am Donnerstag (24.03.2022) wurde der Gesuchte von den Schweizer Behörden am Autobahnübergang Weil am Rhein nach Deutschland überstellt. Der Mann wurde durch die Bundespolizei dem Haftrichter vorgeführt und danach in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

