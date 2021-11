Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Innenminister besucht Veranstaltung von Feuerwehr und Polizei

Neuhaus am Rennweg (ots)

Am morgigen Dienstag, dem 02.11.2021, befindet sich der Innenminister, Herr Georg Maier, auf einer gemeinsamen Veranstaltung von Polizei und Feuerwehr ab 16:00 Uhr im Kulturhaus in Neuhaus am Rennweg. Hintergrund des Besuches ist neben der Amtseinführung des neuen Kontaktbereichsbeamten in Neuhaus am Rennweg auch die Übergabe eines Förderbescheides an die Feuerwehr der Stadt. Interessierte Medien- und Pressevertreter werden - in Anbetracht der geltenden Pandemiebestimmungen - ausdrücklich darum gebeten, Ihr Erscheinen auf der Veranstaltung im Vorhinein, bis 02.11.2021, spätestens 13:00 Uhr, anzukündigen. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an die Pressestelle der LPI Saalfeld, Telefon 03671- 56 1503 oder melden Sie sich per E-Mail unter presse.slf@polizei.thueringen.de an. Nachträglich wird es eine Veröffentlichung einer Presseinformation mitsamt Bildmaterial durch die Landespolizeiinspektion Saalfeld geben.

