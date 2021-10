Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt

Saalfeld (ots)

0,75 Promille zeigte am Samstag um 01:38 Uhr in Saalfeld der Alkomat an. Gegen den 23-jährigen BMW-Fahrer wurde deshalb eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

