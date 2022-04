Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Verbotener Fingerschlagring und Springmesser durch Bundespolizei sichergestellt

Neuenburg am Rhein (ots)

Immer wieder werden durch die Bundespolizei im Rahmen der intensivierten Schleierfahndung Waffen und andere verbotene Gegenstände aufgefunden. Bei einer Kontrollstelle auf der A5 bei Neuenburg am Rhein, konnten ein Springmesser sowie ein verbotener Fingerschlagring aus dem Verkehr gezogen werden. Die Waffen wurden sichergestellt.

Die beiden 20 bzw. 21-jährigen französischen Staatsangehörigen gerieten am Samstagmittag (02.04.2022), kurz nachdem sie über den Autobahnübergang in Neuenburg am Rhein nach Deutschland einreisten, in eine Kontrollstelle der Bundespolizei. Hierbei wurde bei dem 20-Jährigen ein Springmesser aufgefunden. Der Mann gab an, das Springmesser zum Eigenschutz mit sich zu führen. Ihn erwartet eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Sein Beifahrer, ein 21-Jähriger, führte ein Fingerschlagring mit sich. Da der Besitz und Gebrauch von Schlagringen in Deutschland per Gesetz verboten ist, wurde durch die Bundespolizei ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet. Das Springmesser sowie der Fingerschlagring wurden sichergestellt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell