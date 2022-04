Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei: Festnahme in Stühlingen

Stühlingen (ots)

Zwei offene Haftbefehle waren gegen einen 26-Jährigen zu vollstrecken als er am Übergang Stühlingen durch die Bundespolizei kontrolliert wurde. Da der Mann die offenen Geldstrafen nicht bezahlen konnte, muss er jetzt eine 75-tägige Haftstrafe absitzen.

Am Dienstagabend (05.04.2022) wurde der 26-jährige deutsche Staatsangehörige durch eine Streife der Bundespolizei am Übergang Stühlingen im Rahmen der intensivierten Schleierfahndung kontrolliert. Beim Abgleich der Daten des in der Schweiz wohnhaften Mannes wurde festgestellt, dass noch zwei Haftbefehle gegen ihn zu vollstrecken waren. Wegen einer Verurteilung wegen Computerbetrugs und einer weiteren Verurteilung wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, wurde er von der deutschen Justiz zu Geldstrafen von insgesamt 1125 Euro verurteilt. Eine Zahlung an die Gerichtskassen seitens des Verurteilten blieb aus, deswegen wurde er zur Fahndung ausgeschrieben. Weiterhin wurde er hinsichtlich eines Diebstahldelikts zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Da der Gesuchte die geforderten Geldstrafen vor Ort nicht begleichen konnte, wurde er durch die Bundespolizei festgenommen und zur Verbüßung der insgesamt 75-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

