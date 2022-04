Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Lörrach - Kurztrip endet hinter Gittern

Lörrach (ots)

Eigentlich sollte es für eine 31-Jährige nur ein Kurztrip nach Deutschland werden. Die Bundespolizei kontrollierte die Frau in Lörrach und stellte fest, dass sie mit Haftbefehl gesucht wurde. Sie verbüßt nun eine 50-tägige Ersatzfreiheitsstrafe.

Am Mittwochmittag (06.04.2022) wurde eine in der Schweiz wohnhafte 31-jährige rumänische Staatsangehörige, durch eine Streife der Bundespolizei in Lörrach kontrolliert. Bei der Überprüfung der Personalien mit dem polizeilichen Fahndungsbestand stellte sich heraus, dass die Frau von einem deutschen Gericht gesucht wurde. Bereits im vergangenen Jahr wurde die 31-Jährige wegen Straßenverkehrsgefährdung zu einer Geldstrafe in Höhe von 1500 Euro verurteilt. Da die Frau die verhängte Geldstrafe nicht bezahlte, erließ das Gericht Haftbefehl und schrieb sie zur Fahndung aus. Da die geforderte Summe auch vor Ort nicht bezahlt werden konnte, wurde die Frau durch die Bundespolizei festgenommen und zur Verbüßung der 50-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

