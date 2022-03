POL-PDWIL: Sachbeschädigung an PKW

Grenderich (ots) - Am Vormittag des 14.03.2022 wurde in Grenderich zwischen 09 Uhr und 13 Uhr das Kriegerdenkmal in der Südstraße beschädigt. Aufgrund des Spurenbildes ist davon auszugehen, dass ein größeres Fahrzeug von der Hauptstraße in die Südstraße einbog und hierbei mit dem Kriegerdenkmal kollidierte. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche ...

mehr