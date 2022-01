Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Fahndung erfolgreich - Verdächtiger festgenommen + Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung + Niesanfall verursacht Unfall + Baum stürzt auf Fahrbahn

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 31.01.2022:

Gießen: Fahndung erfolgreich

Ein Zeuge bemerkte in der Nacht auf Montag (31. Januar) eine Person, die um 1.15 Uhr in der Friedrichstraße versuchte, die Scheibe eines geparkten PKW einzuschlagen. Er alarmierte die Polizei und übermittelte den Beamten eine Personenbeschreibung. Diese führte zum Ergreifen eines 23-jährigen Tatverdächtigen. Für erkennungsdienstliche Maßnahmen kam er kurzweilig mit zur Polizeistation, wo die Beamten ihn später wieder entließen. Der entstandene Schaden am Mercedes beträgt etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen- Lützellinden: Schmierereien an Halle

Unbekannte besprühten eine landwirtschaftliche Halle in der Feldgemarkung Richtung A45 und verursachten einen Schaden in dreistelliger Höhe. Zudem beschädigten sie eine Seitenwand durch Einschlagen bzw. Herausreißen von Teilen. Die mehrere Meter großen Schmierereien stellte ein Verantwortlicher am Samstag (29. Januar) gegen 14.30 Uhr fest. Zuletzt hatte er die Halle eine Woche zuvor unbeschädigt gesehen. Die aufgesprühten Zahlen und Buchstaben deuten auf eine politische Motivation hin, weshalb der Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen hat und um Hinweise bittet: Wer kann sachdienliche Angaben machen? Wer hat verdächtige Personen in der Nähe der Halle bemerkt und kann diese beschreiben? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0641-7006-3555 entgegengenommen.

Gießen: Mit Alkohol, THC und Kokain aufs Rad

Erhebliche Ausfallerscheinungen bei einem Radfahrer bemerkten Polizeibeamte am Sonntag (30. Januar) gegen 8.15 Uhr in der Ludwigstraße. Der 29-jährige Radler nutzte außerdem den Gehweg und gab bei der Kontrolle an, THC und Kokain konsumiert zu haben. Entsprechende Substanzen führte er auch in geringer Menge mit sich. Dazu kam ein Atemalkoholwert von über einem Promille. Die Beamten nahmen den Mann mit zur Dienststelle und entließen ihn dort nach Abschluss der erkennungsdienstlichen Maßnahmen.

Gießen: Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung

Eine größere Personengruppe stellten Beamte am Freitag (28. Januar) gegen 17 Uhr am Marktplatz fest. Die Personen tranken entgegen der aktuell geltenden Regelungen gemeinsam Alkohol in der Öffentlichkeit und trugen bei fehlendem Mindestabstand zueinander keinerlei Mund-Nasen-Bedeckungen. Mehrere Streifen von Polizei und Ordnungsamt kontrollierten die Gruppe und schrieben schlussendlich zwölf Ordnungswidrigkeitsanzeigen. Zudem kam eine Person zur Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam.

Gießen: Fahrraddieb

Nachdem das Schloss eines Fahrrads standhielt, wandte sich ein Dieb am Freitagnachmittag einem danebenstehenden Rad zu und entwendete dies schließlich vom Schulgelände im Alten Steinbacher Weg. Eine Zeugin beobachtete die Tat und beschreibt den Dieb wie folgt: männlich, etwa 170cm groß, hellhäutig, bekleidet mit einer grünen Jacke und einer schwarzen Mütze. Der Wert des entwendeten blau-weißen Moutainbikes steht noch nicht fest. Die Polizei in Gießen (Telefonnummer 0641-7006/3555) bittet um Hinweise: Wem ist der beschriebene Mann am Freitag zwischen 14.40 Uhr und 16.50 Uhr aufgefallen? Wer kennt ihn oder kann die Angaben ergänzen?

Gießen: PKW-Aufbrüche

Zwei Autobesitzer meldeten am vergangenen Wochenende beschädigte Scheiben ihrer PKW, die Polizei ermittelt wegen versuchter Diebstähle. Zwischen 17.30 Uhr am Samstag (29. Januar) und 8.30 Uhr am Sonntag schlugen Unbekannte die Scheibe eines VW in der Carl-Franz-Straße ein. In der Richard-Wagner-Straße war ein Golf das Objekt der Begierde, hier agierten die Täter zwischen 17.30 Uhr und 11 Uhr. In beiden Fällen entwendeten sie nichts, verursachten aber Schäden in Höhe von jeweils 200 Euro. Die Polizei Gießen (Telefonnummer 0641/7006-3755) bittet um Hinweise: Wer hat verdächtige Personen an geparkten Fahrzeugen bemerkt und kann diese beschreiben oder den Tatzeitraum eingrenzen?

Gießen: Auto brennt

Ein 35-jähriger Opel-Fahrer fuhr am Montagmorgen gegen 8 Uhr in der Grünberger Straße aufgrund einer Panne an den rechten Fahrbahnrand. Wenig später entwickelte sich nach bisherigen Erkenntnissen der technischen Defekt zu einem Vollbrand des Opels. Der Fahrer verließ das Auto rechtzeitig und blieb auch bei den unternommenen Löschversuchen unverletzt. Es entstand kurzzeitig ein Stau in der Grünberger Straße, der sich nach den abgeschlossenen Löscharbeiten der Feuerwehr wieder zügig löste. Hinweis an die Redaktionen: Das veröffentlichte Bild gehört zu dieser Meldung und darf gerne verwendet werden.

Verkehrsunfälle:

Linden: Audi touchiert

Ein bislang Unbekannter touchierte am Samstag (29.Januar) einen geparkten Audi. Der gelbe A6 stand zwischen 13.00 Uhr und 14.00 Uhr in der Marburger Straße in Lollar und 14.00 Uhr bis 14.30 Uhr in der Kirchstraße in Leihgestern. An einem der beiden Orte beschädigte ein Unbekannter das Fahrzeug auf der Fahrerseite und entfernte sich anschließend. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Unfallflucht in der Licher Straße

Am Montag (31.Januar) gegen 12.45 Uhr parkte eine zunächst Unbekannte in einem Kia vor einem Fachgeschäft in der Licher Straße. Beim Ausparken fuhr der Unbekannte gegen ein geparktes Lieferfahrzeug und fuhr anschließend davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Geschädigte notierte sich das Kennzeichen und informierte die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einer 83-jährigen Frau aus dem Landkreis Gießen. Der Sachschaden wird auf insgesamt 750 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Grünberg: Mercedes gestreift und weggefahren

Am Sonntag (30.Januar) zwischen 00.30 Uhr und 15.15 Uhr befuhr ein zunächst Unbekannter die Hattenröder Straße in Harbach. In Höhe der Hausnummer 19 kam der Unbekannte von der Fahrbahn ab und streifte einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes. Der Unbekannte fuhr zunächst davon, ohne sich um den entstandenen in Höhe von insgesamt 5.800 Euro zu kümmern. Beim Eintreffen der Polizei am Unfallort erschien der Verursacher. Es handelt sich um eine 47-jährige Frau aus dem Landkreis Gießen. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Beim Vorbeifahren Opel gestreift

Zwischen Donnerstag (27.Januar) 22.00 Uhr und Samstag (29.Januar) 13.00 Uhr streifte ein bislang Unbekannter offenbar beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand der Straße "Zur Großen Bleiche" geparkten Opel. Als die Besitzerin zu ihrem schwarzen Corsa-E zurückkam, war dieser an der Fahrerseite beschädigt. Der Sachschaden wird auf insgesamt 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: In Tiefgarage BMW touchiert

Ein Unbekannter touchierte zwischen Freitag (28.Januar) 15.00 Uhr und Samstag (29.Januar) 16.45 Uhr in einer Tiefgarage in der Westanlage einen geparkten BMW. Als der Besitzer zu seinem schwarzen X5 zurückkam, war dieser an der Fahrertür beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 200 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

A5/ Grünberg: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 57-jähriger Mann in einem Hyundai befuhr am Sonntag (30.Januar) gegen 16.55 Uhr den rechten Fahrstreifen der Bundesautobahn 5 in Richtung Kassel. Vermutlich aus Unachtsamkeit kam der Hyundai-Fahrer von der Fahrbahn ab und überfuhr zwei Leitpfosten sowie ein Verkehrsschild. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 11.000 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Gießen: Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstagmorgen (29.Januar) gegen 09.15 Uhr befuhr ein zunächst Unbekannter in einem Mercedes die Greizer Straße und beabsichtigte nach links in die Alten-Busecker-Straße abzubiegen. Dabei fuhr der Unbekannte geradeaus über die Alten-Busecker-Straße, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen hohen Bordstein und prallte gegen einen Baum. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Kurze Zeit später konnte eine 48-jährige Frau aus dem Landkreis Gießen festgenommen werden. Die Beamten bemerkten Alkoholgeruch bei der Fahrerin. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest pustete die Unfallverursacherin 0,73 Promille. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Langgöns: Niesanfall verursacht Unfall

Ein 74-jähriger Mann aus Langgöns in einem BMW befuhr am Samstag (29.Januar) gegen 11.30 Uhr die Landstraße 3130 von Leihgestern nach Langgöns. Offenbar aufgrund eines Niesanfalls geriet der BMW-Fahrer auf die Gegenfahrbahn, kam von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Langgönser wurde in seinem PKW eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Der 74-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 10.250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Beim Rangieren VW touchiert

Am Samstag (29.Januar) gegen 13.15 Uhr befuhr ein 49-jähriger Mann in einem Peugeot mit Anhänger die Mühlstraße in Richtung Bahnhofstraße. In Höhe der Hausnummer 5 rangierte der Peugeot-Fahrer mit seinem Gespann und stieß dabei mit dem Anhänger gegen einen am Fahrbahnrand geparkten VW. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Außenspiegel beim Vorbeifahren gestreift

Ein 27-jähriger Mann in einem VW befuhr am Samstag (29.Januar) gegen 14.00 Uhr die Straße "Sternmark" und streifte mit seinem Außenspiegel den Spiegel eines am Fahrbahnrand geparkten Audi. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Langgöns: Vorfahrt missachtet

Ein 31-jähriger Mann aus Fernwald in einem Ford fuhr am Samstag (29.Januar) gegen 14.10 Uhr die Straße "An der Pfarrwiese" und beabsichtigte nach links auf die Landstraße 3133 abzubiegen. Offenbar übersah der Ford-Fahrer dabei den BMW einer 47-jährigen Frau aus Langgöns, die auf der L3133 von Langgöns in Richtung Niederkleen unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Die Langgönserin verletzte sich dabei leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Biebertal: Baum stürzt auf Fahrbahn

Aufgrund des stürmischen Wetters stürzte am Sonntag (30.Januar) gegen 10.45 Uhr ein Baum auf die Landstraße 3047. Eine 30-jährige Frau aus Lohra befuhr in einem BMW zu diesem Zeitpunkt die Straße von Krofdorf-Gleiberg in Richtung Fellingshausen und versuchte dem umstürzenden Baum auszuweichen. Der Baum streifte jedoch den BMW auf der rechten Seite. Glücklicherweise verletzte sich die 30-Jährige nicht. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Yasmine Hirsch,

Pressesprecherin

Jörg Reinemer

Pressesprecher

