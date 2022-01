Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Taschen im Fahrzeug sind Ziel von "Autoaufbrechern" + Im Rausch gefolgt - mit Promille am Steuer + Drogen bei Kontrolle gefunden + Hinweis auf Verstöße Tierschutzgesetz + Von der Fahrbahn abgekommen

Gießen (ots)

Pressemeldungen der Polizei Gießen vom 28.01.2022

Gießen: Taschen im Fahrzeug sind Ziel von "Autoaufbrechern"

Kurz vor Mitternacht parkte der Nutzer eines weißen Daimler Vito das Fahrzeug am Mittwoch (26.1.) in der Händelstraße. Als er gegen 6 Uhr am Donnerstagfrüh (27.1.) zum Fahrzeug zurück kam musste er feststellen, dass die Beifahrerscheibe zerbrochen war. Offenbar schlugen Diebe sie ein und entwendeten eine Tasche von der Rückbank. Wie so oft ist der angerichtete Sachschaden größer, als der Wert der gestohlenen Dinge. Das Diebesgut beläuft sich auf etwa 300 Euro, der Schaden am Auto liegt deutlich höher. Ähnlich erging es dem Besitzer eines schwarzen VW Variant. Das Fahrzeug parkte er am Mittwoch (26.1.) gegen 21 Uhr in der Schubertstraße. Bei seiner Rückkehr am Donnerstag (27.1.) um die Mittagszeit musste er feststellen, dass die rechte Seitenscheibe zerstört und auch hier eine Tasche aus dem Auto entwendet wurde. Offenbar schlug der Dieb das Fenster mit einem Stein ein. Der Wert des Diebesguts bewegt sich im mittleren dreistelligen Bereich. Das Auto ist kein Tresor! Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, Taschen, Jacken und Wertgegenstände nicht im Fahrzeug zurück zu lassen. Hinweise von Zeugen zu den geschilderten Autoaufbrüchen nimmt die Polizei unter Tel.: 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Keller aufgebrochen

Aus Kellerverschlägen eines Mehrfamilienhauses in der Walltorstraße bediente sich ein Dieb. Zwischen Mittwoch (19.1.) und Donnerstag (27.1.) öffnete er gewaltsam die Türen zweier Abteile und nahm in einem Keller das abgestellte Mountainbike der Marke Canyon und aus dem anderen eine Fahrradlampe der Marke Sigma mit. Das schwarze Rad des Typs Grand-Canyon hat einen Wert von etwa 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Gießen, Tel.: 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Im Rausch gefolgt - mit Promille am Steuer

Offenbar verfolgt wurde eine Frau am Donnerstag (27.1.) gegen 22.45 Uhr. Auf ihrem Weg von der West- in die Nordstadt fuhr ein Auto dem ihren hinterher. Als sie in die Nähe ihres Zuhauses kam und ihren Wagen parkte, hielt der Mann im schwarzen VW Golf ebenfalls und sprach sie an. Der offensichtlich alkoholisierte Mann sprach sie an und verschwand schließlich samt seinem Fahrzeug so plötzlich, wie er aufgetaucht war. Daraufhin schaltete die Frau die Polizei ein, die sich auf die Suche nach Fahrzeug und Fahrer machte. Die Ermittler konnten den Mann dank des abgelesenen Kennzeichens an seinem Wohnort antreffen und zur Rede stellen. Er gab zu gefahren zu sein. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille, weshalb die Polizisten ihn zur Blutentnahme auf die Wache mitnahmen. Seinen Führerschein behielten die Schutzleute ein. Bis zur weiteren Entscheidung eines Richters darf der 52-Jährige aus dem Landkreis kein Kraftfahrzeug mehr führen. Weshalb der Mann sich auf die Fersen der Frau heftete ist bislang nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord, Tel.: 0641/7006-3755 entgegen.

Pohlheim: Drogen bei Kontrolle gefunden

Einer Polizeistreife fiel gegen 00.25 Uhr am Donnerstag (28.1.) nahe der Neuen Mitte ein schwarzer PKW auf. Die Ordnungshüter stoppten den Seat und kontrollierten den am Steuer angetroffenen 19-Jährigen aus dem Landkreis Gießen. Ein Drogenschnelltest schlug positiv auf den in Cannabis enthaltenen Wirkstoff THC an. Im Auto des Mannes fanden die Polizisten schließlich noch gut 50 Gramm Haschisch. Sie verbrachten ihn zur Blutentnahme zur Dienststelle und leiteten ein Verfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln ein. Auch die Wohnung des 19-Jährigen durchsuchten die Ermittler. Sie fanden ca. 30 Gramm Marihuana, knapp 2000 Euro Bargeld, mehrere Messer, einen Schlagring und weitere Utensilien, die den Verdacht bestärken, dass der Mann nicht nur selbst konsumiert, sondern auch mit Betäubungsmitteln handelt. Der bereits polizeilich in Erscheinung getretene Mann verbrachte die Nacht in der Gewahrsamszelle und wurde aufgrund fehlender Haftgründe am nächsten Morgen wieder entlassen. Neben der Drogenfahrt muss er sich nun ebenso wegen Verstößen gegen das Waffengesetz und Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge verantworten.

Wettenberg: Auto von Feuerwehrmann während Einsatz verkratzt

Möglicherweise in Verbindung mit einem Feuerwehreinsatz kam es zu einer Sachbeschädigung. Der junge Mann der Feuerwehr erhielt am Donnerstagmorgen (27.1.) eine Alarmierung wegen eines Brandes und ließ alles stehen und liegen. Gegen 10 Uhr eilte er zur Feuerwache und fuhr in den Einsatz, um zu löschen, zu retten, zu bergen. Seinen PKW, einen VW Golf, parkte er neben dem Feuerwehrgerätehaus in der Schieferstraße. Als er kurz darauf mit seinen Kameradinnen und Kameraden von der Einsatzstelle zurückkam, musste er feststellen, dass jemand sein Auto ringsherum mit Kratzern versehen hatte. Der Schaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro. Die Polizei in Gießen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise auf den Täter unter Tel.: 0641/7006-3755.

Laubach: Kratzer am Kotflügel

Einen derben Kratzer im Lack eines schwarzen Opel brachte ein bislang Unbekannter in der Nacht von Mittwoch (26.1.) auf Donnerstag (27.1.) an. Das Auto parkte im Dörrenbergweg am Fahrbahnrand, als der Kratzer am hinteren linken Kotflügel angebracht wurde. Es entstand Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Polizei Grünberg, Tel.: 06401/91430 sucht Zeugen, die Hinweise zu Tat und Täter geben können.

Gießen: Mehrere Verstöße bei Kontrolle festgestellt.

Für mehr Sicherheit im Verkehr sorgten Polizisten am Donnerstag (27.1.) in Klein-Linden. Im Bereich der Frankfurter Straße richteten sie eine Kontrollstelle ein und schauten nach, ob sich die Verkehrsteilnehmer an die geltenden Regeln halten. Insbesondere die Gurtpflicht, Handynutzung am Steuer und Ladungssicherheit bei Kleintransportern widmeten die Kontrolleure ihre Aufmerksamkeit. Zwischen 8.30 Uhr und 11.30 Uhr kontrollierten sie 12 Kleintransporter und 11 PKW. Davon hatten drei Fahrer das Handy während der Fahrt am Ohr, einer hatte den Gurt nicht angelegt. Ein Fahrzeug hätte schon längst der Hauptuntersuchung vorgestellt werden müssen und in zwei Fällen verstießen die Fahrer gegen Vorschriften zu den Lenk- und Ruhezeiten. Der regionale Verkehrsdienst Gießen der Polizei in Mittelhessen wurde bei der Aktion von Kolleginnen und Kollegen der Bereitschaftspolizei unterstützt.

Gießen: Zweifelhafte Werbung für Veranstaltung

Auf einem Schulhof in der Bismarckstraße hinterließen Unbekannte zwischen Mittwochnachmittag (26.1.) und Donnerstagfrüh (27.1.) Schmierereien. Mehr als zehn Schriftzüge mit thematischem Bezug zur Fridays for Future-Kundgebung am 28.1. brachten sie auf dem Pflaster an. An der Außenseite von Fenstern wurden zudem Plakate mit einem Bezug zu dieser Veranstaltung aufgehängt. Die Polizeistation Gießen Süd ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen um Hinweise unter Tel.: 0641/7006-3555.

Gießen: Festnahmen nach Vandalismus auf Schulhof

Immer wieder kommt es auf Schulhöfen zur Beschädigung von Gegenständen, zu Verunreinigungen oder Schmierereien. Nach einem Vorfall an einer Schule in Klein-Linden konnte die Polizei nun zwei Verdächtige festnehmen, die dort am Donnerstag (27.1.) offenbar ihr Unwesen trieben. Durch den Hinweis einer aufmerksamen Zeugin erfuhr die Polizei gegen 22.50 Uhr von Schreien und Rauchentwicklung im Bereich der Schule bzw. des angrenzenden Kindergartens. Sofort machten sich Polizeistreifen auf den Weg zum Gelände am Ortsrand von Klein-Linden. Sie fanden die Haupteingangstür der Schule aus der Verankerung gerissen vor, im Gebäude brannte Licht. Im Schulgebäude als auch auf dem Schulhof waren Feuerlöscher entleert. Im Rahmen der Fahndung konnten zwei Jugendliche im Nahbereich angetroffen werden. Weiße Spuren an Schuhen und Hosenbeinen lenkten den Verdacht auf die beiden 18-Jährigen für den Einbruch in und die Sachbeschädigungen an der Schule verantwortlich zu sein. Der Schaden beläuft sich auf mindestens etwa 500 Euro. Die beiden amtsbekannten jungen Männer wurden vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache verbracht. Sie standen beide erheblich unter Alkoholeinfluss, das Atemalkoholmessgerät zeigte etwa 1,8 und 2,3 Promille. Mit Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durften sie wieder ihrer Wege gehen. Ein Dank gebührt der aufmerksamen Mitteilerin, ohne deren Hinweis die zeitnahe Festnahme der Verdächtigen nicht möglich gewesen wäre. Weitere Hinweise von Zeugen nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: 0641/7006-3555 entgegen.

Buseck: Hinweis auf Verstöße Tierschutzgesetz

Ein Hinweis auf Verstöße gegen das Tierschutzgesetz erreichte die Polizei am Dienstag (25.1.) per Post. Der Hinweisgeber oder die Hinweisgeberin übersandte eindeutige Belege für Verstöße im Zusammenhang mit dem Misshandeln von Hunden, gab sich namentlich aber nicht zu erkennen. Eine Verwertung der Hinweise ohne Aussage des Zeugen bzw. der Zeugin ist jedoch nicht ohne weiteres möglich. Die Polizei bittet daher den Verfasser/die Verfasserin des Schreibens um Kontaktaufnahme mit der Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: 0641/7006-3555.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Ford touchiert

2.000 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines Ford nach einer Unfallflucht zwischen Donnerstag (27.Januar) 14.00 Uhr und Freitag (28.Januar) 10.00 Uhr im Eichendorffring. Ein Unbekannter touchierte den blauen Fiesta an der vorderen, rechten Stoßstange und entfernte sich anschließend. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Bei Parkmanöver BMW beschädigt

Nur 20 Minuten parkte ein BMW am Donnerstag (27.Januar) auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße (Höhe 70). Vermutlich bei einem Parkmanöver beschädigte ein Unbekannter zwischen 09.50 Uhr und 10.10 Uhr den schwarzen 530i am vorderen, linken Kotflügel. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: In Parkhaus BMW beschädigt

Am Donnerstag (27.Januar) zwischen 07.45 Uhr und 10.00 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter in einem Parkhaus in der Straße "Südanlage" einen BMW. Als die Besitzerin zu ihrem grauen 1er BMW in der 3. Etage zurückkehrte, war dieser an der vorderen Stoßstange beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Rabenau: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Donnerstag (27.Januar) gegen 18.10 Uhr befuhr ein 18-jähriger Mann aus Rabenau in einem Citroen die Landstraße 3127 von Geilshausen nach Beltershain. Auf regennasser Fahrbahn geriet der Citroen-Fahrer nach einer Kurve auf den unbefestigten Seitenstreifen und schleuderte über die Gegenfahrbahn. Dabei touchierte der Rabenauer den entgegenkommenden Opel einer 44-Jährigen. Im Anschluss stieß der Citroen in den Straßengraben, wurde von dort zurückgeschleudert und kam am Fahrbahnrand zum Stehen. Der 18-Jährige verletzte sich dabei leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt 8.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/912430.

Gießen: Auto in Parkhaus beschädigt und geflüchtet

Zu einem Parkrempler kam es offenbar am Donnerstag (27.1.) im Parkhaus an der Südanlage. Zwischen 7.45 Uhr und 10 Uhr parkte eine junge Frau ihren 1er BMW in der dritten Etage. Bei ihrer Rückkehr musste sie einen Schaden im Wert von ca. 500 Euro an der Stoßstange vorne rechts feststellen. Ein anderes Fahrzeug stieß offenbar beim Rangieren gegen den grauen BMW und flüchtete nach dem Zusammenstoß unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei Gießen, Tel.: 0641/7006-3755 ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen des Vorfalls.

