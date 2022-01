Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Mutmaßlicher Sexualstraftäter festgenommen Kriminalpolizei sucht nach weiteren möglichen Opfern

Gießen (ots)

Landkreis Gießen/Landkreis Marburg-Biedenkopf

Kriminalbeamte nahmen am 12.01.2022 einen 56-jährigen Mann fest, der im Verdacht steht, mehrere Personen sexuell belästigt zu haben. Er befindet sich aktuell in Untersuchungshaft. Die Polizei sucht nun weitere Personen, die der Mann in den letzten Monaten möglicherweise sexuell bedrängt hat. Im vergangenen Sommer erstattete ein 28-Jähriger Anzeige bei der Polizei, nachdem ein zunächst Unbekannter ihn im Auto mitgenommen und sexuell belästigt hatte. Der 28-Jährige lieferte dabei Hinweise, die die Kriminalbeamten auf die Spur zum Tatverdächtigen brachten. Dieser ist bereits wegen anderer Sexualdelikte polizeibekannt. Inzwischen liegen drei aktuelle Fälle aus den vergangenen sechs Monaten vor, in denen der Tatverdächtige junge Männer im Alter zwischen 16 und 28 Jahren belästigt haben soll. Hierbei suchte er beiläufig Kontakt zu den Männern und bot ihnen an, sie mit dem Auto mitzunehmen. Im Auto unterhielt er sich mit ihnen und schlug beispielsweise vor, gemeinsam Burger essen zu gehen. Während der Unterhaltungen belästigte er die Männer sexuell, indem er sie auch anfasste. Teilweise bot er zudem Geld für die Erbringung bestimmter Leistungen an. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Marburg erließ der zuständige Haftrichter des Amtsgerichts Marburg einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 56-Jährigen, den die Kriminalbeamten am 12.01.2022 vollstreckten. Der hellhäutige 56-jährige Beschuldigte ist 180cm groß, hat eine dickliche Statur und eine Halbglatze mit einem grauen Haarkranz. Er spricht hochdeutsch, ist Raucher und war bisherigen Erkenntnissen zufolge mit einem grauen und einem roten Auto in den Landkreisen Marburg-Biedenkopf und Gießen unterwegs. Die Kriminalpolizei sucht nach weiteren möglichen Opfern, vermutlich jungen Männern: Wer hat ähnliche Erfahrungen machen müssen und diese noch nicht der Polizei gemeldet? Betroffene Personen werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 06421/4060 zu melden.

Weitere Informationen erfolgen ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Marburg, Telefonnummer 06421/290222.

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

