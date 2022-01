Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Gießen: Weitere polizeiliche Maßnahmen nach Aktion in Gießener Innenstadt

Gießen (ots)

Pressemeldung vom 27.1.2022:

Wie bereits berichtet, hatten mehrere Personen am späten Donnerstagvormittag einen Kreuzungsbereich in Gießen (Südanlage) blockiert. Dabei befanden sich zwei Personen auf einer Ampelanlage. Eine weitere Person hatte sich an einem Betonklotz, das sich an einer Zufahrt zu einem direkt daneben befindlichen Parkhaus befindet, angekettet. Weitere Personen befinden sich im Kreuzungsbereich.

Die zuständige Behörde bewertete die Aktion zunächst als Versammlung. Offenbar steht dies mit der Verkehrswende in Verbindung.

Aktuell laufen die polizeilichen Maßnahmen.

Jörg Reinemer

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell