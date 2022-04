Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei Freiburg leitet Strafverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ein

Freiburg im Breisgau (ots)

Nachdem ein Mann im Hauptbahnhof Freiburg im Breisgau eine Streife der Bundespolizei ansprach, zeigte er den "Hitlergruß". Den 64-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren, auch wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Eine Streife der Bundespolizei wurde am Freitag, den 08.04.2022, kurz nach Mitternacht, durch einen 64-jährigen deutschen Staatsangehörigen in der Haupthalle des Freiburger Hauptbahnhof angesprochen. Nachdem er sich vor die Streife stellte, soll er gesagt haben: "Polizei, ach ja bei euch muss man ja so machen", dabei soll er den rechten Arm zum "Hitlergruß" hochgestreckt haben. Weiterhin soll er der Streife mehrfach den gestreckten Mittelfinger gezeigt haben. Bei der Verbringung des 64-Jährigen auf die Dienststelle der Bundespolizei soll sich dieser so gewehrt haben, dass er gefesselt werden musste. Beim Verlassen der Dienststelle soll der Mann dann die Einsatzkräfte noch verbal beleidigt haben. Durch die Bundespolizei wurde wegen des Verdachts auf Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet.

