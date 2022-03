Maria Veen (ots) - Bargeld erbeutet haben Unbekannte bei einem Wohnungseinbruch in Maria Veen. Zu dem Geschehen an der Straße Grenzmark kam es am Freitag zwischen 11.45 und 15.30 Uhr. Im Inneren wurden die Räume durchsucht: Schubläden und Schränke standen offen, als die Tat entdeckt wurde. Wie die Täter in das Haus gelangten, ist derzeit unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Borken: Tel. ...

