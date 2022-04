Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Frau bespuckt und tritt Reisende im Bahnhof Lörrach

Lörrach (ots)

Aggressive Frau löst Polizeieinsatz im Bahnhof Lörrach aus. Die eingesetzten Beamten mussten der Frau unter heftiger Gegenwehr Handschellen anlegen. Gegen die Frau wird nun durch die Bundespolizei wegen mehrerer Straftaten ermittelt.

Am gestrigen Mittwochnachmittag, den 06.04.2022, kurz nach 17:00 Uhr, wurde die Polizei über einen Vorfall am Bahnhof in Lörrach informiert. Eine 48-jährige italienische Staatsangehörige soll mit ihrem Gepäck den Treppenabgang am Bahnsteig 1 blockiert haben. Als eine Personengruppe den Treppenabgang passieren wollte, soll die 48-Jährige eine der Personen bespuckt haben. Einer weiteren Person soll die Frau ohne Vorwarnung gegen den Oberschenkel getreten haben. Durch zwei Streifen der Bundespolizei sowie einer Streife des Polizeireviers Lörrach, wurde die aggressive Frau in Gewahrsam genommen. Dabei wehrte sich die 48-Jährige so sehr, dass sie gefesselt werden musste. Da sich die Frau nicht beruhigte, wurde sie zum Bundespolizeirevier in Lörrach verbracht. Auch in den Gewahrsamsräumen randalierte die Frau, weswegen sie erneut gefesselt werden musste. Kurz vor 20:00 Uhr beruhigte sich die 48-Jährige wieder und konnte entlassen werden. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren u.a. wegen Widerstand und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Körperverletzung eingeleitet. Da die Frau auch ein Hausverbot für den Bahnhof Lörrach hatte, wurde sie noch wegen Hausfriedensbruch angezeigt.

