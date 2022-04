Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Sicher durch die Osterferien - Bundespolizei informiert

Weil am Rhein (ots)

Die Osterferien stehen vor der Tür. Die Bundespolizei möchte dies zum Anlass nehmen, nicht nur über die Gefahren die von Bahnanlagen ausgehen zu informieren, sondern auch die Reisenden zur Vorgehensweise von Taschendieben aufklären und zu sensibilisieren.

"Bahnanlagen üben auf junge Menschen oft eine große Faszination aus und wecken die Neugierde. Jeder Unfall ist einer zu viel - und durch das Befolgen einiger einfacher Regeln zu vermeiden. Der wichtigste Grundsatz lautet: Es ist verboten, Bahnanlagen zu betreten! Wo Züge fahren, ist kein Platz für Abenteuer. Auch wenn Fotos im Gleis oder die Abkürzung über die Schienen verlockend und berechenbar erscheinen - hier droht ernste Gefahr. Züge fahren zu jeder Tages- und Nachtzeit und können, anders als Straßenfahrzeuge, nicht ausweichen. Bis zu 1.000 Meter dauert es, bis ein Zug nach einer Vollbremsung steht.

"Das Klettern auf abgestellte Züge ist ebenfalls lebensgefährlich", warnt Thomas Schlageter von der Bundespolizei. Immer wieder passieren Bahnstromunfälle, bei denen Kinder oder Jugendliche beteiligt sind. Die meisten enden mit schwersten Verletzungen oder tödlich. Oft ist den jungen Menschen gar nicht bewusst, dass die Bahn-Oberleitung eine Spannung von 15.000 Volt führt. Das ist etwa 65-mal mehr als in der Steckdose zu Hause. Und man muss die Oberleitung nicht einmal berühren. Schon bei bloßer Annäherung kann es zu einem lebensbedrohlichen Stromüberschlag kommen. "Daher unser Appell: Bleibt bitte den technischen Bahn- und Abstellanlagen fern!"

Osterzeit ist oft auch Reisezeit, auch Taschendiebstahlsdelikte florieren in dieser Zeit wo etliche Menschen mit den Zügen und Bussen unterwegs sind. Dagegen gehen gemeinsam die Präventionsbeamten der Bundespolizei und die Präventionsteams der Deutschen Bahn in die Offensive und klären über Taschendiebstahl im Reiseverkehr auf. Bahnreisende haben so die Gelegenheit sich an Infoständen im persönlichen Gespräch über die europaweite Kampagne stop-pickpockets.eu sowie zu den Strategien der Täter zu informieren und wichtige Tipps zur Vorbeugung zu erhalten.

Wann und wo finden die Aktionen statt?

Präventionsbeamte der Bundespolizei und der DB-AG werden am 13. und 14. April 2022 im Hauptbahnhof Freiburg, Reisende zur Vorgehensweise von Taschendieben aufklären und sensibilisieren. Die Kampagne wird unterstützt von der Deutschen Bahn und dem Programm Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK).

Weitere Informationen finden Sie auch auf der internationalen Kampagnen-Webseite www.stop-pickpockets.eu

