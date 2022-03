Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Mainz (ots)

(Mainz-Mombach) Am Freitag, 11.03.2022, gegen 19:30 Uhr, befuhr ein unbekanntes Fahrzeug die Köppelstraße in Fahrtrichtung Kleiststraße und wendete etwa in Höhe der Hausnummer 2. Dabei wurden zwei ordnungsgemäß am Fahrbahnrand parkende Fahrzeuge erheblich beschädigt. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich anschließend in Richtung Hauptstraße.

Sachdienliche Hinweise nimmt die örtlich zuständige Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Telefonnummer 06131 654210 entgegen.

Die Polizei weist darauf hin, dass unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist. Die unfallverursachende Person muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren und Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Kaskoschutz der KFZ-Versicherung entfallen und eine Beteiligung an der Begleichung des Fremdschadens erfolgen. Die Polizei rät Ihnen deshalb, jeden Unfall zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell