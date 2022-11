Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal: 13-Jähriges Mädchen vermisst - Gute Zusammenarbeit der niederländischen und deutschen Polizei

Nettetal (ots)

Am heutigen 15.11.2022 wurde seit den Morgenstunden in Limburg (Niederlande) ein 13-jähriges Mädchen vermisst. Da die Polizei Limburg Informationen erhielt, dass das Mädchen möglicherweise über die Grenze nach Deutschland gelaufen sei, unterstützten Einsatzkräfte der Polizei Viersen die Suche nach der Vermissten. Beginnend in einem Wald nahe der Heerstraße in Nettetal-Leuth führte es die suchenden Kräfte zu verschiedenen Adressen, welche durch Hinweisgeber angegeben wurden. Mit niederländischen Suchhunden, einem Hubschrauber und mehreren Streifenteams wurde die Vermisste gesucht. Gegen 14.00 Uhr konnten Einsatzkräfte der Polizei Viersen die 13-Jährige dann an der Heidenfeldstraße in Nettetal-Lobberich auffinden, festhalten und den niederländischen Kolleginnen und Kollegen übergeben. Diese brachten das Mädchen dann von Lobberich zurück nach Venlo. /AM (1099)

