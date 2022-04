Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar) Polizei hilft beim Ausparken

Oberndorf (ots)

Eine völlig aufgelöste Autofahrerin hat sich in ihrer Verzweiflung am Mittwochmorgen an die Polizei gewandt. Wie sie den Beamten schilderte, war sie mit ihrem Auto in der Tuchbergstraße eingeparkt worden und aufgrund des geringen Abstands zu den anderen Autos nicht in der Lage, auszuparken und wegzufahren. Eine Polizeistreife kam vor Ort und stellte in der Tat wenig Rangierraum fest. Mit dem Einverständnis der 36-Jährigen setzte sich ein Beamter ans Steuer und manövrierte ihren Wagen ohne Beschädigung aus dem Parkplatz. Sichtlich erleichtert und mit einem herzlichen Dank setzte die Frau ihre Fahrt schließlich fort.

