Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen

Lkr. Tuttlingen) Unbekannte dringen in ein Haus ein - Polizei sucht Zeugen (13.04.2022)

Emmingen-Liptingen (ots)

Unbekannte sind gegen 3 Uhr in der vergangenen Nacht in der Straße Burghof in ein dortiges Wohnhaus eingedrungen und haben während die Bewohner schliefen die Schränke nach Wertsachen durchwühlt. Die unbekannten Täter verschafften sich über eine nicht verschlossene Tür Zutritt in das Gebäude und öffnete mehrere Schränke und Zimmertüren. Die Hauseigentümer vernahmen noch das Wegfahren eines Autos und verständigten sofort die Polizei. Nach derzeitigen Kenntnisstand sind keine Wertgegenstände von den Dieben mitgenommen worden. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Straße Burghof festgestellt haben, oder sonst sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, in Verbindung zu setzen. Nutzen Sie das Angebot Ihrer Polizei, damit Sie wissen, ob Sie ausreichend geschützt sind und wie Sie sich besser sichern können: Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an und geben Ihnen Sicherungsempfehlungen. Termine können Sie beim Polizeipräsidium Konstanz unter der Telefonnummer: 07461 941-153 vereinbaren.

