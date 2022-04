Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen- Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Lastwagen streift geparktes Auto (12.04.2022)

VS-Schwenningen (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu einer Unfallflucht, die sich am Dienstagnachmittag, zwischen 14.50 Uhr und 16.30 Uhr, auf der Marktstraße ereignet hat. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Lastwagens wich aufgrund eines Rettungswageneinsatzes nach rechts aus und streifte einen am Fahrbahnrand geparkten weißen Toyota Corolla. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Lastwagen weiter. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Schwenningen, Tel. 07720 8500-0, zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell