POL-KN: (Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Mehrere Außenspiegel abgetreten (12.04.2022)

VS-Schwenningen (ots)

Unbekannte Täter haben am Dienstagabend, gegen 23 Uhr, im Bereich Talstraße und Burgstraße mehrere Autos beschädigt. Die Unbekannten traten an drei geparkten Autos die Außenspiegel ab und verursachten dadurch Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Bei den Tätern soll es sich um drei junge Männer im Alter von 20-25 Jahren handeln. Sachdienliche Hinweise auf die bislang unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Schwenningen unter der Tel. 07720 8500-0 entgegen.

