POL-BO: Nachtrag: 77-jährige Hernerin nach Verkehrsunfall in Lebensgefahr - Zeugen gesucht

Herne (ots) - Am 28. März, gegen 15.45 Uhr, kam es in Herne zu einem doppelten Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger Herner fuhr mit einem Bus (Linie 362) auf der Holsterhauser Straße in Richtung Sodinger Straße. Nach bisherigem Stand wechselte ein nicht näher beschriebener Kleinwagen in Höhe der Straße Regenkamp auf die Fahrspur vor den Bus. Der 53-Jährige musste abbremsen, um eine Kollision zu verhindern. Der Kleinwagen setzte seine Fahrt ohne Unfallaufnahme fort. Eine ...

