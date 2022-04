Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, Schwarzwald-Baar-Kreis) Gartenzaun beschädigt und geflüchtet (10./12.04.2022)

Bad Dürrheim (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro hat ein Unbekannter bei einer Unfallflucht auf der Straße "Riedäcker" im Zeitraum von Sonntagnachmittag, 16 Uhr, bis Dienstagnachmittag, 16.30 Uhr, verursacht. Der Unbekannte streifte einen in eine Thujahecke eingewachsenen Gartenzaun und beschädigte diesen dabei nicht unerheblich. Anschließend fuhr der Flüchtige weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen, Tel. 07720 8500-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell