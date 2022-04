Emmingen-Liptingen (ots) - Unbekannte sind gegen 3 Uhr in der vergangenen Nacht in der Straße Burghof in ein dortiges Wohnhaus eingedrungen und haben während die Bewohner schliefen die Schränke nach Wertsachen durchwühlt. Die unbekannten Täter verschafften sich über eine nicht verschlossene Tür Zutritt in das ...

mehr