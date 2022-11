Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Mehrere Wohnungseinbrüche - Polizei ermittelt

Kreis Viersen (ots)

Im Laufe des gestrigen 14.11.2022 hat es mehrere Einbrüche in Privatwohnungen im Kreis Viersen gegeben. Zwischen 11.00 Uhr und 21.30 Uhr hebelten unbekannte Täter ein zum Garten liegendes Fenster einer Wohnung auf der Brückenstraße in Nettetal-Kaldenkirchen auf. Die Unbekannten durchwühlten die Wohnräume und entwendeten nach aktuellem Ermittlungsstand Bargeld. Zwischen 12.00 Uhr und 21.20 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Wohnung auf ´An der Eisernen Hand´ in Viersen ein. Vermutlich brachen diese die Wohnungstüre auf. Nach aktuellen Ermittlungsstand ist nicht klar, ob etwas entwendet wurde. Zwischen 18.10 Uhr und 19.45 Uhr hebelten unbekannte Tatverdächtige die rückwärtige Terrassentüre eines Einfamilienhauses auf der Hospitalstraße in Viersen-Dülken auf. Ob die Unbekannten etwas entwendeten ist aktuell unklar. In allen Fällen ermittelt die Polizei. Falls Sie Hinweise zu den genannten Einbrüchen geben können, oder auffällige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. /AM (1098)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell