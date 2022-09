Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Benzen: In Scheune eingebrochen; Walsrode: Einbruch: Schloss aufgebohrt; Walsrode: Zusammenstoß zwischen E-Scooter und Fahrrad; Bispingen: Unfallflucht: Zeugen gesucht

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 16.09.2022 Nr. 1

15.09 / In Scheune eingebrochen

Benzen: In der Nacht zu Donnerstag entwendeten Unbekannte aus einer verschlossenen Scheune in Benzen drei Kettensägen und einen Laubbläser. Der Schaden wird auf rund 1.300 Euro geschätzt. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

14.09 / Einbruch: Schloss aufgebohrt

Walsrode: Mittels Schlossbohrens gelangten Einbrecher in der Nacht zu Mittwoch in ein Haus an der Straße An den Buchen, durchsuchten es und hebelten einen Tresor auf. Ob etwas entwendet wurde ist bislang nicht bekannt. Zeugenhinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800.

15.09 / Zusammenstoß zwischen E-Scooter und Fahrrad

Walsrode: Ein 14jähriger E-Scooter-Fahrer übersah am Donnerstagmorgen eine 40jährige Fahrradfahrerin, die den Radweg der Moorstraße in Richtung Bergstraße befuhr. Der Jugendliche kam aus der Straße Großer Graben, überquerte die Moorstraße und stieß mit der Walsroderin zusammen. Die Frau stürzte gegen eine Hauswand und verletzte sich dabei. Ein Rettungswagen war vor Ort. Die Sicht war durch einen ordnungsgemäß geparkten Transporter verdeckt.

14.09 / Unfallflucht: Zeugen gesucht

Bispingen: Am Mittwoch, 14.09.2022, gegen 10.30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes in Bispingen ein silberfarbener Kleinbus an der vorderen Stoßstange angefahren und beschädigt. Der Verursacher/die Verursacherin entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bispingen, Tel. 05194/982460, zu melden.

14.09 / Fahrradfahrerin schlägt Kind - Polizei sucht Zeugen

Bispingen: Am Mittwoch,14.09.2022, gegen 17.00 Uhr stürzte eine Fahrradfahrerin, als sie beim Schwimmbad an der Trift auf den Sandweg Richtung Luheweg fahren wollte. Ein Kind, das ihr helfen wollte, erhielt von ihr eine Backpfeife. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Bispingen unter 05194/982460 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell