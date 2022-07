POL-PPWP: PKW zerkratzt - Täter gesucht

Kaiserslautern (ots) - Unbekannte sind am Wochenende in der Hans-Geiger-Straße in ein Firmengebäude eingebrochen. Die Einbrecher schnitten mit einem Werkzeug Löcher in die Halle der Firma und gelangten so in den Innenbereich. Gestohlen wurde nichts. Es entstand ein Sachschaden von circa 15.000 Euro. Im Anschluss sind die Täter vermutlich weiter auf die angrenzende Baustelle gegangen. Hier hebelten sie drei ...

mehr