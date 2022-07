POL-PPWP: Terrassentür eingeschlagen

Otterberg - Kaiserslautern (ots) - Eine 87-Jährige ist am Sonntag der Polizei als vermisst gemeldet worden. Die erkrankte Frau war am Nachmittag aus einer Betreuungseinrichtung in Otterberg verschwunden. Zuletzt wurde sie von Zeugen gesehen, als sie in einen Bus nach Kaiserslautern stieg. Die Polizei suchte nach der Frau. Sie war schnell gefunden. Einsatzkräfte trafen die Seniorin an ihrer früheren Wohnanschrift im ...

mehr