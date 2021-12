Polizei Essen

POL-E: Essen: Verfolgungsfahrt endet mit eingezogenem Führerschein - 21-Jähriger zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben

Essen (ots)

45329 E.-Altenessen: Heute Nacht (1. Dezember, gegen 1:00 Uhr) wurde auf der Emscherstraße ein 21-jähriger Autofahrer (deutsch) nach einer Verfolgungsfahrt vorläufig festgenommen.

Der 21-Jährige befuhr mit einem grauen Mercedes SLK die Heßlerstraße in Richtung Gelsenkirchen, wo ihm ein Streifenwagen entgegenkam. Um den Fahrer zu kontrollieren, wendeten die Beamten. Sie verloren den Mercedes-Fahrer kurzzeitig aus dem Blick, konnten ihn jedoch an der Straße Lehrhovebruch wieder antreffen und folgen ihm über die Schalker Straße und die Zollvereinstraße bis zur Kreuzung Viktoriastraße. An der Rotlicht zeigenden Ampel hielt der Mercedesfahrer, daraufhin schalteten die Beamten das Anhaltesignal und das Blaulicht an.

Der Fahrer missachtete jedoch diese Signale und fuhr bei Grün mit durchdrehenden Reifen an und beschleunigte stark. An der Kreuzung Zollvereinstraße/Emscherstraße bog der Mercedes-Fahrer nach rechts auf die Emscherstraße ab. Hierbei fuhr er mehrfach in den Gegenverkehr, um die vorhandenen Fußgängerinseln auf möglichst gerader Strecke zu umfahren.

Im Bereich der Einmündung Eickwinkelstraße (Sackgasse) wendete das Fahrzeug. Hier stellten die Beamten ihren Streifenwagen ab und stiegen aus. Da der 21-Jährige langsam auf eine Polizistin zurollte, zogen die Beamten ihre Dienstwaffen und forderten den Fahrzeugführer laut auf, das Fahrzeug zu verlassen. Daraufhin stoppte der 21-Jährige den Mercedes und öffnete die Fahrertür.

Weil der Motor des PKW immer noch eingeschaltet war und der Fahrzeugführer auf dem Fahrersitz sitzen blieb, versuchten die Beamten, ihn herauszuziehen. Erst nachdem Verstärkung eingetroffen war, konnte der 21-Jährige, wenn auch nur nach vehementem Widerstand, gefesselt und vorläufig festgenommen werden.

Der junge Mann wurde zur Wache mitgenommen, wo er gegen eine Scheibe der Schleuse trat und diese beschädigte.

Eine Überprüfung seiner Daten ergab, dass er durch die Staatsanwaltschaft Essen zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war. Zudem ist der 21-jährige Deutsche bereits mehrfach wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln polizeilich in Erscheinung getreten. Ein hinzugezogener Diensthund hatte in dem Mercedes Cannabis erschnüffelt, welches sichergestellt wurde. Auf die Sicherstellung des Wagens wurde verzichtet, da der 21-Jährige nicht Halter ist. Sein Führerschein wurde jedoch eingezogen. Des Weiteren wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der 21-Jährige entlassen. Gegen ihn wird wegen eines unerlaubten KFZ-Rennens (Einzelrennen), des Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln, Widerstandes und Sachbeschädigung ermittelt./SyC

