POL-E: Essen: PKW stößt mit Fußgängerin zusammen - 27-Jährige lebensgefährlich verletzt

45145 E.-Frohnhausen:

Am Dienstagnachmittag (30. November) gegen 17:30 Uhr befuhr ein 69-Jähriger mit seinem Mercedes GLE die Dollendorfstraße. An der Kreuzung zur Kerckhoffstraße bog der PKW-Fahrer links ab, wobei er vermutlich eine Fußgängerin übersah. Es kam zum Zusammenstoß des PKW mit einer 27-jährigen Passantin. Diese wurde bei dem Unfall schwer verletzt, so dass zunächst eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte.

Ersthelfer kümmerten sich vor Ort um die Verletzte bis ein Rettungswagen und ein Notarzt am Unfallort eintrafen. Die 27-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrunfallaufnahmeteam war vor Ort im Einsatz, um den Unfall aufzunehmen. Die Polizei ermittelt.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich unter der 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden./SoKo

