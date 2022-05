POL-NB: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Ahlbeck verletzt

Dranske (LK VR) (ots) - Am 28.05.2022 um 13:09 Uhr wurde der Polizei bekannt, dass es im Zuständigkeitsbereich des Polizeirevieres Sassnitz zur mehreren Sachbeschädigungen von Kraftfahrzeugen gekommen ist. Unbekannte Täter haben am 28.05.2022, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr, im Max-Reichpietsch-Ring in Dranske 16 angeparkte PKW mittels eines unbekannten spitzen Gegenstandes beschädigt. Es wurde u.a. der Lack ...

mehr