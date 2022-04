Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Angeblicher "FBI-Agent" ruft unter Telefonnummer des Bundespolizeireviers Uelzen an

Bremen (ots)

13.04.2022 / 13:00 Uhr

In englischer Sprache hat ein Telefonbetrüger versucht, an die Kontonummer und die Ausweiskopie eines 33-jährigen Mannes in Uelzen zu gelangen. Angeblich wäre er US-amerikanischer FBI-Agent. Bei der angezeigten Telefonnummer handelte es sich jedoch um den Anschluss des Bundespolizeireviers am Bahnhof Uelzen - ein Fall von sogenanntem "Call-ID-Spoofing". Die Bundespolizeiinspektion Bremen, zu der das Bundespolizeirevier Uelzen gehört, warnt vor dieser Masche.

Der falsche US-Bundespolizist namens "Dave Miller" erklärte wortreich, dass der 33-Jährige Opfer eines internationalen Betrugs geworden sei und deswegen für einen hohen Betrag Google-Play-Geschenkkarten kaufen solle. Zu seiner Sicherheit müsse er per Videochat seinen Ausweis und seine Bankkarte zeigen. Dazu kam es jedoch nicht. Die weiteren Ermittlungen führt zuständigkeitshalber die Polizeiinspektion Lüneburg.

